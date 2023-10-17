Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі носій «Калібрів» – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на ранок 17 жовтня перебувають чотири російських кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – два ворожих кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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