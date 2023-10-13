«Не впевнений, що це прямо крадіжка грошей»: Кудрицький про виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми

Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що він не впевнений, що за виплатою «зеленого» тарифу окупованим станціям брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми стоїть крадіжка державних коштів.

«Не впевнений, що це прямо крадіжка грошей. Це виплата якихось зайвих компенсацій, які, напевне, можна було би не платити», – зазначив Кудрицький в інтерв'ю Радіо Свобода

За словами голови «Укренерго», проблема функціонування сонячних станцій в окупації є ширшою і полягає у відсутності чіткого відповіді з боку держави на питання: що робити зі споживанням і виробництвом електроенергії на окупованих територіях.

«Коли вони (станції – ред.) працюють в українській енергосистемі, ця електроенергія споживається тут. І є законодавчо визнана компенсація для зелених станцій між ринковою ціною і «зеленим тарифом», який вище. Якщо вони працюють не в українській енергосистемі, то в законодавстві немає чіткої відповіді, що з цим робити. Ця відповідь повинна з'явитися, за що ця компенсація платиться, якщо вона платиться. А якщо ні, то потрібне чітке рішення, що ні, ми не платимо компенсацію у цих випадках», – заявив Кудрицький.

Станом на зараз, каже Кудрицький, практика виплат «зеленого» тарифу окупованим станціям припинилася. Відповідне рішення, каже голова «Укренерго» було ухвалене спільно з НКРЕКП.

«Ми зустрілися з регулятором (Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг– ред.) і ухвалили таке спільне рішення, – ми, «Гарантований покупець» і регулятор – про те, що комерційний облік, тобто дані, скільки виробили ці станції, ми будемо складати у спеціальну «хранілку», яка називається Datahub. Її адмініструє «Укренерго». Це дані про виробництво і споживання всіх виробників і споживачів в країні, грубо кажучи. Але ці дані не будуть основою для якихось оплат чи компенсацій», – розповів Кудрицький.

За словами голови «Укренерго», перші ознаки того, що низка станцій, які працюють на відновлювальних джерелах в окупації та є від’єднаними від української енергосистеми, в «Укренерго» помітили ще в листопаді 2022 року. Кудрицький стверджує, що про те, що за станціями стоїть оточення заступника голови ОП Ростислава Шурми, він дізнався пізніше.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за «зеленим тарифом» з липня 2022-го по липень 2023-гороку, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. За даними журналістів, ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн від держпідприємства «Гарантований покупець».