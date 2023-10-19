Війська РФ обстріляли Вовчанськ, дві людини поранені – Харківська ОВА

Російські війська у четвер обстріляли Вовчанськ Харківської області, є постраждалі серед цивільних, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ поранено двох місцевих жителів – чоловіків 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Через обстріл виникла масштабна пожежа на приватному подвір’ї. Станом на зараз, рятувальники вже загасили вогонь», – йдеться в повідомленні.

Водночас в Офісі генпрокурора уточнили, що армія РФ близько 12:00 з артилерії обстріляла Вовчанськ. Також під обстрілами сьогодні були села Підлиман та Піски-Радьківські Ізюмського району. За попередніми даними, удари були завдані з РСЗВ «Смерч».

Повідомляється, що прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.