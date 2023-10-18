Армія РФ вдарила по Індустріальному району Харкова, поранена жінка – влада

У середу, 18 жовтня, армія РФ вдарила по Індустріальному району Харкова, повідомляють представники місцевої влади.

«Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі», – написав мер міста Ігор Терехов.

Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, в свою чергу зазначив, що постраждала цивільна жінка 67 років була шпиталізована до медичної установи.

Також мер міста розповів, що після атаки армії РФ у Харкові виникли перебої з електроенергією.

«Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги», – повідомив він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.