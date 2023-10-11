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Обстріл Харкова пошкодив будинок, один чоловік поранений

Ілюстраційне фото. Наслідки російського ракетного удару по Харкову. Харків, 6 жовтня 2023 року

Російські війська обстріляли Харків, повідомила місцева влада наприкінці доби 11 жовтня.

«Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці «прильоту», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської області Олег Синєгубов уточнив, що чоловік зазнав осколкових поранень.

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«Також за допомогою до медиків звернулась жінка – гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу», – додав він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Наслідки чергового смертоносного обстрілу Харкова
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Наслідки чергового смертоносного обстрілу Харкова

Житловий будинок у центрі Харкова був уражений російською ракетою, в результаті чого загинув 10-річний хлопчик і 16 людей отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України 6 жовтня.

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