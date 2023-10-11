МВС: у Харкові затримали диверсанта, який підривав АЗС та залізничні колії

Поліція спільно з Службою безпеки України затримала у Харкові диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Встановлена причетність 54-річного харків’янина до скоєння щонайменше трьох таких злочинів. Підтверджено, що зловмисник активно спілкувався з представниками російських спецслужб. І виконував завдання, які мали підірвати безпеку всередині країни», – написав він у телеграмі.

Клименко нагадав, що інформація про підриви на АЗС у Харкові почала надходити з березня 2023 року – було два таких випадки, а у серпні невідомий підірвав залізну колію, пошкодивши полотно.

За його словами, наприкінці вересня чоловік намагався підірвати ще один об’єкт, але правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку.

«Вчора під час спроби підірвати АЗС у Харкові диверсанта затримали», – додав міністр.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.