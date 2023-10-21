Влада у регіонах повідомила про жертви серед цивільних за добу через обстріли військ РФ

Обласні військові адміністрації у низці регіонів повідомили про жертви і потерпілих серед цивільного населення за добу в результаті російських обстрілів.

Так, у Херсонській області загинула одна людина, ще одна була поранена. За минулу добу, за даними ОВА, по регіону було 57 обстрілів з боку військ РФ.

За добу на Харківщині є один постраждалий – це цивільний чоловік 39 років.

Також напередодні внаслідок російських обстрілів Донецької області поранено одного місцевого жителя – в Авдіївці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.