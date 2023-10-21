Міноборони повідомило про спрощення допуску до експлуатації БПЛА та засобів РЕБ у війська

Міністерство оборони України повідомило про запровадження спрощеного порядку допуску до експлуатації безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

«Відтепер діє спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. Їх допускатимуть у війська на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в суботу.

Як повідомляється, також усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА і засоби РЕБ, якщо вони провели з виробниками спільні відомчі випробування.

«Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для типів БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ. Відповідні технічні вимоги передаватимуть в тому числі Міноборони. Раніше не було визначено строк та порядок процедур. І через це допуск до експлуатації та постачання зброї у військові частини розтягувався на місяці», – зазначили у відомстві.

Раніше цього тижня Міноборони дозволило простішесписувати втрачену у бою техніку.