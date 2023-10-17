За два тижні замість шести місяців: Міноборони дозволило простіше списувати втрачену у бою техніку

Міністр оборони Рустем Умєров підписав розпорядження, згідно з яким втрачене під час бойових дій військове майно можна списувати за спрощеною процедурою.

«Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до півроку. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Відтепер для списання достатньо лише два документи, кажуть у відомстві: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

У Міноборони кажуть, відповідне рішення дозолить командирам оперативніше отримувати інформацію про потребу у військовій техніці.

Деталі щодо списання втраченого у бою обладнання можна проглянути ТУТ.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Це стосується як особового складу, так і техніки.