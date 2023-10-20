Війська РФ вдарили авіабомбами по Бериславу, загинула жінка – Херсонська ОВА

Російська армія вчергове завдала удару по Бериславу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці. Співчуття родині загиблої. Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються», – написав Прокудін у Telegram.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу війська РФ здійснили 97 обстрілів регіону, семеро людей зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.