У ЗСУ розповіли, скільки кораблів армія РФ тримає у Чорному морі

Оперативне командування «Південь» повідомило, що армія РФ у Чорному морі тримає чотири кораблі, з них на бойовому чергуванні – один підводний ракетоносій, споряджений до чотирьох ракет типу «Калібр».

Раніше ВМС ЗСУ (станом на 7:30) повідомляли про три кораблі в Чорному морі, які виставила російська армія на бойове чергування.

18 жовтня президент РФ Володимир Путін анонсував патрулюваання над Чорним морем російських літаків Міг-31, які озброєні ракетами «Кинджал». Він пояснив це збільшенням морської присутності США у Середземномор’ї.

Британська розвідка заявила, що такі заяви орієнтовані на внутрішню аудиторію РФ і є черговими спробами Москви подати Захід як «агресора».