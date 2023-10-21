Британська розвідка проаналізувала заяви Путіна про МіГи з «Кинджалами» над Чорним морем

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки каже, що недавні заяви президента РФ Володимира Путіна про патрулювання Чорного моря літаками МіГ-31, які можуть нести ракети «Кинджал», орієнтовані на внутрішню аудиторію і є черговими спробами подати Захід як «агресора».

«Ця заява відповідає типовій російській риториці, орієнтованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави. Конкретна згадка Путіним ракети «Кинджал» та її можливостей майже напевно була зроблена з метою стратегічного обміну повідомленнями, щоб продемонструвати, що Росія, як і раніше, здатна виробляти і експлуатувати нещодавно розроблену зброю», – йдеться в повідомленні.

Водночас, каже британська сторона, ракета «Кинджал» фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і її ефективність в Україні залишає бажати кращого.

«На папері вона залишається дуже боєздатною, спроможною літати на гіперзвукових швидкостях та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно необхідно суттєво покращити те, як Росія використовує її для реалізації цього потенціалу», – повідомляє британська розвідка.

18 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що патрулювати повітряний простір над Чорним морем будуть російські літаки Міг-31, які озброєні ракетами «Кинджал» із дальністю понад 1000 км. У своїй заяві Путін наголосив, що посилення патрулювання зумовлене збільшенням морської присутності США у Середземномор’ї.