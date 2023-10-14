Речник ВМС: Росія «розосереджує» флот, перекидаючи кораблі з Севастополя

Росія розосереджує свій флот, перекидаючи кораблі в Новоросійськ, Феодосію та Керч – про це заявив речник Військово-морських України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

«Вони (російські війська – ред.) розосереджують кораблі переважно в інших портах, окрім Севастополя. Це Новоросійськ, де є чимала база Військово-морських сил, Феодосія і навіть Керч. Навіть іноді є така версія, що буде відновлено їх базування в Абхазії. Однак це поки що інформація не підтверджена. А щодо розосередження – цей факт ми підтверджуємо», – сказав він.

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За словами Плетенчука, при цьому у армії РФ виникли проблеми із «причальним фронтом»:

«Пірсів не вистачає, щоб ці одиниці розмістити. І в результаті деякі, які їм не так шкода, вони відправили назад до Севастополя. Це катери «Серна» та кілька буксирів».

Вранці 14 жовтня пресслужба ВМС Збройних сил повідомила, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них один ракетоносій крилатих ракет «Калібр».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.