Сили РФ атакують Харків ракетами – мер

У Харкові ввечері, 21 жовтня, пролунали вибухи, розповів міський голова Ігор Терехов.

«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – написав він.

Водночас, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.