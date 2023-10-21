Росія скоїла в Україні 2500 екологічних злочинів – Свириденко

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія здійснила 2500 екологічних злочинів, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час конференції United for Justis.United for Nature.

«Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано», – сказала вона.

Свириденко також наголосила, що «кожен день війни – це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків».

«Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання», – наголосила вона.

За її словами, «підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків для людей та екології».

«Мільйон українців втратили доступ до питної води, 100 тисяч мешканців у 80 населених пунктах постраждали від підтоплення, 140 тисяч – залишилися без світла», – сказала вона, додавши, що відновлення природи не може розпочатися без розмінування.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна «вперше в історії» розслідує злочини проти довкілля як воєнні.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль назвав руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією, обміління водосховища вище, нестачу питної води у регіоні.