«Неприємна несподіванка для Путіна». Чи допоможуть ATACMS змінити ситуацію на краще

Якими є результати ураження аеродромів окупантів у Бердянську і Луганську? Чи змінить хід війни використання ЗСУ балістичних ракет ATACMS? Чи допоможуть вони у наступі українських військових на лівобережній Херсонщині? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Українські військові у ніч проти 17 жовтня уразили аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську. Ця операція отримала назву DRAGONFLY і була здійснена успішно. Про це того ж дня повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що в результаті вогневого удару у Бердянську та Луганську українські військові знищили дев’ять гелікоптерів, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а також пошкодили злітні смуги аеродромів. Втрати у живій силі серед російських військових склали десятки загиблих та поранених, повідомили в ЗСУ.

Того ж дня, 17 жовтня, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що це був перший удар ракетами ATACMS , які США таємно передали Україні. За даними видання, Збройні сили України отримали незначну кількість балістичних ракет цього типу.

із посиланням на власні джерела повідомило, що це був перший удар ракетами , які США таємно передали Україні. За даними видання, Збройні сили України отримали незначну кількість балістичних ракет цього типу. Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підтвердив, що українські військові використовують ATACMS.

17 жовтня підтвердив, що українські військові використовують ATACMS. У США також офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS. За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсо н, ракети передали в межах «постійної підтримки народу України».

н, ракети передали в межах «постійної підтримки народу України». Президент Росії Володимир Путін відреагував на новину про постачання Україні ракет ATACMS. Він назвав цю подію «черговою помилкою з боку США».

«Авіабази, кораблі, ППО»

Військовий оглядач Богдан Мірошников розповів «Новинам Приазовʼя», що збереження у таємниці факту постачання ракет ATACMS дозволило завдавати удару по військових об'єктах окупантів.

Їхні характеристики дозволяють нам накривати великі площі та розосереджені точки удару

«По-перше, ми зловили окупантів на тому, коли вони хотіли робити передислокацію гелікоптерів з Бердянська в Крим, це перший момент. Я не буду сильно вдаватися у характеристики, але очевидно нам передали версію MGM-140 ATACMS. Їхні характеристики дозволяють нам накривати великі площі та розосереджені точки удару. Наприклад, це можуть бути авіабази, кораблі на стоянці, кораблі на розвантажені/завантажені, далі це йдуть комплекси ППО, засоби радіоелектронної розвідки, радіолокаційні станції тощо Тобто спектр застосування саме ATACMS з касетною бойовою частиною дуже широкий», – пояснив він.

У російських військових немає часу, щоби будувати серйозні захисні споруди для своєї техніки, каже оглядач.

Зокрема він зауважив, що окупанти особливо і не замислювалися до цього щодо захисту свого авіапарку. Однак тепер, в планах – будувати ангари. Втім, оглядач переконаний, що це будуть балки, перекрити металевими листами.

«Тому, що у них немає часу будувати серйозні укріплення, враховуючи те, що тепер всі точки, де можуть стояти гелікоптери на тимчасово окупованій території, тепер можуть накриватися з нашого боку», – сказав Мірошников.

Російська протидія

Разом із цим, російські військові мають озброєння, яке частково може збивати американські ракети, зазначив він. За словами військового оглядача, це комплекс С-300В, який дозволяє збивати квазібалістичні цілі, Ці комплекси в наявності у окупантів – вони розгорнуті у Криму, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Ефективність ATACMS буде на рівні 80%, а то і більше «Виходячи з цього, щось збивати вони будуть, але ефективність ATACMS, я думаю, буде на рівні 80%, а то і більше. Тобто це дуже гарний показник, який сильно зменшить потенціал окупантів щодо армійської авіації і у майбутньому ще корабельного флоту», – переконаний оглядач. Використання російськими військами армійської авіації відтепер може бути обмеженим, додав співрозмовник. Це суттєвий плюс для українських військових, оскільки останнім часом окупаційні війська дуже сильно використовували армійську авіацію, наприклад, МІ-24, МІ-8, К-52 для нанесення ракетних ударів по українських позиціях на передньому краю. «Ми ще чекаємо у майбутньому MGM-140 ATACMS блок-1А, який має 250 суббоєприпасів М-74, але він має дальність вже 300 км. Тобто це вже більш точкова зброя, яка більш точна, але має меншу бойову частину за рахунок збільшеної дальності. Тому, коли до нас ці девайси надійдуть, то я раджу окупантам просто відразу передислоковувати все не те, що на свою територію, а й взагалі кудись за Ростов», – зазначив він.

«Панічна реакція РФ»

Журналіст Денис Казанський реакцію Росії на постачання ATACMS Україні називає панічною.

Це підтверджують численні коментарі у соцмережах російських солдатів й «військкорів» про те, що ураження авіапарку в окупованих Бердянську та Луганську є «величезним провалом командування».

Це призведе до наступних ударів, що це будуть великі проблеми у Росії тепер. Вони це визнають

«Що нібито хтось попереджав командування, що буде такий удар, щоб вони десь ці гвинтокрили сховали, але відбулася недбалість і вони втратили найбільшу кількість гвинтокрилів за один день від початку повномасштабної війни. Вони пишуть, що це призведе до наступних ударів, що це будуть великі проблеми у Росії тепер. Вони це визнають», – каже журналіст.

«Потрібно сотні ракет»

Військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів «Новинам Приазов'я», що українським військовим передали пробну партію ракет ATACMS, що показало свою ефективність.

Ми показали, що ми вміємо нею працювати і нам така зброя необхідна.

«Подальша ефективність використання цієї зброї, як це дивно не звучить, напряму залежить від кількості цих ракет, які нам будуть передані. Тому, що треба розуміти, що для того, щоб серйозно уразити оборону противника, уразити його систему комунікації, систему управління, нам необхідно сотні таких ракет.

Тому що тільки розвіданих цілей ми маємо на кілька десяток або сотень сторінок і ці цілі підлягають знищенню для того, щоб говорити про якусь ефективність застосування цієї зброї. Ми показали, що ми вміємо нею працювати і нам така зброя необхідна. Плюс в додаток до цього треба розуміти, що не тільки ракети нам потрібні, а так само і пускові установки», – зазначив Грабський.

Зброя не для ураження Кримського мосту

Використання лише ракет ATACMS не змінить ситуацію на полі бою, але це є ефективний інструмент комплексного ураження противника, каже експерт.

«Треба розуміти, що ракети які нам передали – це касетні боєприпаси й використання їх проти Кримського мосту, навіть якби вони могли туди технічно долетіти, немає жодного змісту», – зауважив він.

За словами Грабського, ці ракети призначені більше для знищення великих мас противника, знищення зосередження бойової техніки баз, складів, аеродромів.

«Плюс треба розуміти, що відстань, на яку вони стріляють – 165 км, вона є заявленою відстанню, але ж ніхто не буде підводити пускові установки цих ракет безпосередньо до лінії фронту, де насиченість засобами розвідки противника є надзвичайно високою і ми можемо наразити їх на небезпеку. Тому ми говоримо про ефективну зону ураження – приблизно десь 120-140 км від лінії фронту», – пояснив експерт.

ЗСУ наступають на Херсонщині?

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 18 жовтня повідомив, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі на Херсонщині. На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки та до селища Пойма

Президент Росії Володимир Путін 18 жовтня на пресконференції за підсумками візиту до Китаю заявив, що українські військові почали контрнаступ на херсонському напрямку. Результату, за словами Путіна, поки що начебто немає.

18 жовтня на пресконференції за підсумками візиту до Китаю заявив, що українські військові почали контрнаступ на херсонському напрямку. Результату, за словами Путіна, поки що начебто немає. Інститут вивчення війни оцінює, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж тактичні рейди, які були раніше. А геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки армії РФ.

Генеральний штаб України у зведеннях 18 жовтня і станом на ранок 19 жовтня повідомляв, що селище Піщанівка Херсонської області зазнає авіаційних ударів з боку окупантів.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що використання ракет ATACMS може сприяти наступу ЗСУ на лівобережній Херсонщині.

«Лівобережжя – це досить специфічна територія, вона для нас вкрай важлива з огляду на ту відстань, яку від тих умовних самих Олешок ми маємо до кримських перешийків. Тому з постачанням такої зброї ми можемо собі дозволити, наприклад, вирішення таких питань, як проведення рейдових дій у цьому херсонському трикутнику, тобто тієї частини Херсонської області, яка знаходиться на лівому березі Дніпра, щоб провести знищення противника і порушити його комунікації саме в цій зоні», – пояснив експерт.

Він зазначив, що у разі серйозного пошкодження комунікацій ситуація на південному фронті буде для російських сил надзвичайно хиткою, тому що без забезпечення, без можливості підвозу людських резервів, боєприпасів, спорядження, озброєння, говорити про стійку оборону дуже складно.

Що відбувається у «сірій зоні»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів «Новинам Приазов’я», що на лівобережній Херсонщині так звана сіра зона, яка не контролюється жодною зі сторін, майже сягає вже міста Олешки та інших населених пунктів у регіоні.

«Її не контролюють сили оборони України, її не контролюють російські окупанти, але коли російські окупанти намагаються зайти в сіру зону, зайняти там позиції, які вони втратили, ці підрозділи не завжди повертаються», – зауважив він.

Те що зараз відбувається на лівобережній частині Херсонщини, наближеній до Дніпра, передбачувано, каже експерт. Втім, розширення «сірої зони» не свідчить про те, що там найближчим часом почнеться наступ.

Загальна тенденція загрожуюча для російських окупантів

«Тому, що, по-перше, назвати це плацдармом неправильно, некоректно. Тому що плацдарм – це територія, на якій розміщуються війська для подальшого або наступу, або оборони з усіма відповідними засобами, тобто артилерією, танками, РСЗВ, ствольною артилерією, ракетно-зенітними комплексами для прикриття з повітря. На лівому березі всього цього нема, тому це не плацдарм. Але загальна тенденція загрожуюча для російських окупантів саме в цих локаціях», – зазначив він.

Коваленко розповів, як використання американських ракет ATACMS може прискорити наступальні дії ЗСУ на Херсонщині.

«Проблематика правого берега зараз полягає в тому, що військові РФ мають можливість нанесення великої кількості ударів за допомогою КАБів (керованих авіабомб). Тобто головна проблема по правому берегу це саме авіація. А ATACMS можуть вирішити цю проблематику», – запевняє експерт.

Оскільки ракети мають бойову частину касетного типу з боєприпасами різної дальності польоту, що дозволяє уражати саме аеродроми з російською авіатехнікою, яка обстрілює Херсонщину.

Ракет від США буде більше?

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, політолог-міжнародник Максим Ялі зазначив, що західні партнери України зазвичай надають пробну партію зброї, дивляться на ефективність її використання і згодом поставляють більшу кількість.

«Ключовий момент в кількості, тому що з тих даних, які ми маємо від The New York Times, нам передали близько 20 ракет. Звичайно, цієї кількості недостатньо для того, щоб певним чином змінити ситуацію на фронті, зруйнувати всю логістику, яка відіграє ключову роль у цій війні Так само було і з «Хаймарсами». Нам спочатку дали декілька одиниць, потім побачивши як ми влучно їх використовуємо, були інші поставки. Інший чинник, який впливав і на терміни цих поставок, і коливання адміністрації Байдена, це, звичайно, побоювання того, що Україна буде використовувати їх і на територію РФ», – пояснив Ялі.

Отже, за його словами, після тестової поставки Україні ATACMS в США будуть: дивитися на:

ефективність використання;

на можливість російської ППО збивати ці ракети;

на дотримання зобов’язань не використовувати їх поза межами території України.

«Сигнал Путіну та світу»

Використання українськими військовими ракет ATACMS стало неприємною несподіванкою для Володимира Путіна, зазначив експерт. Про це свідчать неочікувані удари по аеродромах з авіатехнікою окупантів у Луганську та Бердянську.

«Чим менше ворог знає, що нам передають і скільки, тим складніше йому буде планувати свою оборону. Тому тут було абсолютно вірне рішення», – каже Ялі.

Наразі немає підстав вважати, що США припинять надавати допомогу Україні, додав він. На це опосередковано вказує те, що удари ракетами ATACMS завдали саме під час візиту Путіна у Китай.

«Це був важливий сигнал в контексті того, щоб продемонструвати, що військова допомога з боку Сполучених Штатів не буде зменшуватися через загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Тобто це був такий меседж і Путіну, і світу», – наголосив експерт.

Балістичні ракети ATACMS, передані США, застосовуватимуться «виключно в межах території України», зазначив під час брифінгу представник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, США «найближчим часом» продовжать консультації з Україною, а також союзниками та партнерами, щоб «забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ».