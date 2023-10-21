Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою може «кардинально змінитися»

Ситуація на полі бою може «кардинально змінитися», щойно Україна отримає винищувачі F-16, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, в інтерв’ю виданню Kyodo News.

Він висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. При цьому Данілов визнав, що «важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України».

«Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови», – заявив Данілов.