Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою може «кардинально змінитися»

Ситуація на полі бою може «кардинально змінитися», щойно Україна отримає винищувачі F-16, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, в інтерв’ю виданню Kyodo News.
Він висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. При цьому Данілов визнав, що «важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України».
«Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови», – заявив Данілов.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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