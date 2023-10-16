РФ намагається сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні.

«Нині за всіма ознаками, ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних «експертів», «акторів-розвідників» та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про «провал» контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про «конфлікти» серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти «хороших руських» і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися», – написав Данілов у фейсбуці.

За його словами, українські правооохоронці «уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх».

«Завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури. Але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових», – каже секретар РНБО.

Він закликав українців проявляти «інформаційну охайність».

Нещодавно СБУ заявляла про викриття «однієї з найбільших агентурних мереж РФ за час війни». Групу агентів із 13 осіб, які працювали на ФСБ, виявили на Миколаївщині.