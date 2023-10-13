МВС: колишнього офіцера-розвідника підозрюють у держзраді через «підривну діяльність»

Департамент внутрішньої безпеки поліції встановила особу колишнього офіцера, який працював на Росію – про це заявило Міністерство внутрішніх справ ввечері 13 жовтня.

За даними відомства, після початку повномасштабного вторгнення Росії підозрюваний оприлюднив, зокрема, публікації із заголовками «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Единственное спасение для украинцев – Россия».

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«Свою підривну діяльність проти України ексрозвідник розпочав ще у 2013 році. З 2014 перебував на військовій службі. Фігурант видавав себе за незалежного блогера та аналітика, використовував вигадане ім’я та розповсюджував російські наративи під керівництвом кураторів з Кремля», – заявляє міністерство.

Як додають у відомстві, в 2015 році ексофіцер виїхав до Росії. Йому Спільно з Державним бюро розслідувань правоохоронці повідомили йому про підозру в державній зраді. Кваліфікація припускає довічне ув’язнення.

Публікації, заголовки яких наводить МВС, опубліковані в соцмережах під іменем «Андрій Ваджра». Справжнє ім’я підозрюваного правоохоронці не називають.