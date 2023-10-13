Працівників ТЦК у Тернополі, підозрюваних у катуванні, відсторонили й обрали їм запобіжний захід – ДБР

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт – двом працівникам Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки, яких підозрюють у катуванні, повідомило Державне бюро розслідувань.

Обох також відсторонили від посад. Напередодні ДБР повідомило про підозру в катуванні командиру у солдатові-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Солдатові повідомили також про підозру в незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

«6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав і доправив до ТЦК місцевого жителя. Згодом його і ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках», – йдеться в повідомленні.

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8 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом побиття двох військовозобов’язаних у військкоматі в Тернополі розпочате кримінальне провадження.

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.

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