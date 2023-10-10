ДБР: щодо ймовірних порушень у роботі військкоматів та ВЛК розслідують 260 проваджень

Державне бюро розслідувань повідомляє про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.



Як повідомляє пресслужба відомства, до суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 людей, підозру повідомили ще 58 людям.



У бюро зауважують, що в межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн гривень.



«На виконання рішення РНБО України від 11 серпня 2023 року працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у ТЦК та ВЛК. І хоча більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обов’язки, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань службовим становищем чи перевищенням повноважень», – зауважують в ДБР.

Читайте також: Через побиття мобілізованих у ТЦК в Тернополі почали кримінальне провадження – ОГП

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».