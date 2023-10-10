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ДБР: щодо ймовірних порушень у роботі військкоматів та ВЛК розслідують 260 проваджень

До суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 людей. Фото ілюстративне

Державне бюро розслідувань повідомляє про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.

Як повідомляє пресслужба відомства, до суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 людей, підозру повідомили ще 58 людям.

У бюро зауважують, що в межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн гривень.

«На виконання рішення РНБО України від 11 серпня 2023 року працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у ТЦК та ВЛК. І хоча більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обов’язки, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань службовим становищем чи перевищенням повноважень», – зауважують в ДБР.

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У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

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