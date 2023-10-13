Силою до війська: порушення і нові скандали у роботі ТЦК (військкоматів)

Нові скандали із роздачею повісток. Тримають і б'ють у військкоматах?

ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень, скоєних співробітниками ТЦК, територіальних центрів комплектування, які звикли називати військкоматами. А також про зловживання щодо важко поранених бійців у військово-лікарських комісій (ВЛК). Як розповіли в ДБР, серед таких порушень – хабарництво і побиття. Одне з розслідувань ДБР стосується побиття чоловіка у військкоматі у Тернополі, відеокадри звідти набули широкого резонансу. За останній місяць в мережі з'явилося декілька подібних відеоепізодів. Після розголосу ТЦК Львова та Тернополя розпочали службові перевірки.

Що означають ці інциденти? Як діяти у випадках, коли права і закон порушуються?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Парламентські вибори у Польщі: чого очікувати Україні?

Уже цієї неділі у Польщі пройдуть парламентські вибори. Партія влади «Право і справедливість» («ПіС») Ярослава Качинського чи опозиційна сила «Громадянська коаліція» експрем’єра Дональда Туска? Експерти не ризикують прогнозувати щодо переможця.

Чому ці вибори вважають важливими не лише для Польщі, а й для України та Європи загалом? Репортаж кореспондентки Радіо Свобода у Польщі.

Ізраїль дав добу на евакуацію цивільних із Сектора Гази

Ізраїль підтвердив наказ про евакуацію жителів півночі Сектора Гази. На евакуацію Ізраїль відвів добу. В ООН закликали скасувати заклик. Тим часом міністр оборони США, а також керівниці Єврокомісії та Європейського парламенту відвідують Ізраїль.

Що відбувається в країні? Як проходитиме наземна операція в Секторі Гази?