У Нікополі рятувальники, які гасили пожежу після артобстрілу РФ, поранені під час повторного удару – влада

Двоє рятувальників, які гасили пожежу після артобстрілу в Нікополі на Дніпропетровщині 13 жовтня, були поранені внаслідок повторного обстрілу, повідомили обласна військова адміністрація і Міністерство внутрішніх справ.

«Через ворожу атаку полум’я охопило мікроавтобус. Надзвичайники приборкували пожежу. Аж раптом – повторний удар… Осколкові поранення отримали двоє фахівців. Їх направили до лікарні», – написав у телеграмі голова ОВА Сергій Лисак.

У МВС додали, що обстріл стався близько полудня.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольщину. Раніше цього тижня вони влучили в гімназію в Нікополі, внаслідок чого загинули чотири людини.

Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.