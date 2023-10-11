У Нікополі через російський обстріл загинули двоє людей, зруйнована гімназія – МВС

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя на Дніпропетровщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі – співробітники навчального закладу. Продовжуємо пошуково-рятувальні роботи», – написав Клименко у телеграмі.

Вранці голова ОВА Сергій Лисак повідомляв, що протягом ночі російські війська «не полишали у спокої Нікопольщину»: обстрілювали з важкої артилерії районний центр, Марганецьку і Мирівську громади. Тоді постраждала 78-річна жінка, у Нікополі були понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток, пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.