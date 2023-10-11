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Через російську агресію загинула людина, ще четверо поранені у трьох регіонах – місцева влада

Зруйнована школа в прифронтовому місті Оріхів, Запорізька область, 7 вересня 2023 року

Внаслідок російської агресії загинула людина, ще четверо поранені на Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині, повідомляє місцева влада.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, через російські атаки у Красногорівці загинула одна людина, ще дві поранені в області.

На Херсонщині поранена одна людина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За його словами, війська РФ минулої доби випустили 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, РПГ та БПЛА, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.

Як повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій ЛИСАК, протягом ночі російській війська з важкої артилерії обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Постраждала 78-річна жінка, їй надали необхідну допомогу.

Він додав, що у Нікополі пошкоджені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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