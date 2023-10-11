Удар по Нікополю: влада повідомляє про ще одну загиблу

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Нікополю 11 жовтня зросла до чотирьох – про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрацій Сергій Лисак.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло 67-річної жінки», – повідомив він.

Лисак додав, що пошукові роботи на місці ракетного удару в місті завершилися.

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«Росіяни знову забрали безневинні життя. Терористи, які не мають жодної краплі людяності. Співчуття родинам», – прокоментував голова області.

Раніше сьогодні голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські війська влучили в гімназію в Нікополі. Згодом було відомо про трьох загиблих і двох постраждалих.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.