ДСНС: у Чернігові на вибуховому пристрої підірвався чоловік

У Чернігові на вибуховому пристрої підірвався 47-річний чоловік, його шпиталізували, повідомила 9 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Попередньо відомо, що громадянин збирав металобрухт на околицях міста. З отриманими пораненнями його доставлено до лікарні. На місце події одразу прибули сапери ДСНС. Під час додаткового обстеження ділянки вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Деталі з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали «неухильно дотримуватися» правил мінної безпеки.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.