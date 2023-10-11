Обстріл гімназії в Нікополі: число загиблих зросло до трьох – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя 11 жовтня зросло до трьох, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 18:35 підрозділами ДСНС з-під завалів будівлі гімназії вивільнено тіло ще однієї особи. Всього загинули три особи, ще дві – постраждали. За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що під завалами, ймовірно, перебуває ще одна людина, й аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше сьогодні голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські війська влучили в гімназію в Нікополі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.