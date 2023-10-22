Розвідка Британії назвала дані про ймовірні втрати РФ

Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.

«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали та мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її полонені батальйони, які воювали в Бахмуті», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

З лютого 2022 року Росія суттєво збільшила свої сили в Україні шляхом активізації вербування за допомогою фінансових стимулів і часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року. У розвідці Британії зауважують, що таке збільшення особового складу є головним фактором, що впливає на здатність Росії як захищати контрольовану територію, так і проводити вартісні атаки.

Британське відомство додає, що нещодавні російські атаки Авдіївки «призвели до 90% збільшення втрат росіян, зафіксованих українським МО».

За останніми даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 293 830 своїх військових.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 20 жовтня підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні. Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.