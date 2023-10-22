Генштаб ЗСУ: за добу на фронті відбулося понад 80 боєзіткнень, РФ втратила майже тисячу військових

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 293 830 своїх військових, зокрема 980 – за останню добу, повідомляє вранці 22 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

У штабі також навели дані про втрати РФ техніки:

танків – 5081 (+18 – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 9631 (+19)

артилерійських систем – 7032 (+15)

РСЗВ – 822(+3)

засобів ППО – 549(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13)

спеціальної техніки – 990 (+1)

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

За даними штабу, за добу українські військові відбили понад 60 російських атак на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Війська РФ атакували в районах Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу, Спірного, Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області.

Також повідомляється про відбиття атак військ РФ біля Васюківки та Андріївки на Бахмутському напрямку, Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського, північніше Приютного на Шахтарському та Запорізькому напрямках.



«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області», – йдеться у повідомленні.



Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, додають у штабі.

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Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.