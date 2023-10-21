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Війська РФ продовжують атакувати біля Авдіївки, ЗСУ закріплюються на лівому березі Херсонщини – ISW

Днями ISW вже повідомляв, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ситуацію на фронті за останні дні, вказуючи на ділянки, де мала успіх українська сторона, і де просунулися російські війська.

«20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, що свідчить про те, що російське військове командування продовжує наміри наступальних операцій у цьому районі, попри значні втрати техніки та особового складу», – йдеться в огляді ISW.

У свою чергу, український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки і знищили в цьому районі багато техніки РФ. Російська сторона втрати не коментувала. Але, як пише ISW з посиланням на військових блогерів РФ, ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступальними зусиллями, що, «ймовірно, посилить матеріальні втрати в цьому районі».

Тим часом, відзначають аналітики, 20 жовтня українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та встановили «підтверджену присутність у населеному пункті на східному березі».

«Українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід ві Херсона та 2 км від річки Дніпро). Російські військові блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів», – йдеться в огляді.

Днями ISW вже повідомляв, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині. Також нещодавно Генштаб у своєму зведенні опосередковано підтвердив просування українських сил на лівий берег Дніпра.

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