Війська РФ продовжують атакувати біля Авдіївки, ЗСУ закріплюються на лівому березі Херсонщини – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ситуацію на фронті за останні дні, вказуючи на ділянки, де мала успіх українська сторона, і де просунулися російські війська.

«20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, що свідчить про те, що російське військове командування продовжує наміри наступальних операцій у цьому районі, попри значні втрати техніки та особового складу», – йдеться в огляді ISW.

У свою чергу, український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки і знищили в цьому районі багато техніки РФ. Російська сторона втрати не коментувала. Але, як пише ISW з посиланням на військових блогерів РФ, ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступальними зусиллями, що, «ймовірно, посилить матеріальні втрати в цьому районі».

Тим часом, відзначають аналітики, 20 жовтня українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та встановили «підтверджену присутність у населеному пункті на східному березі».

«Українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід ві Херсона та 2 км від річки Дніпро). Російські військові блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів», – йдеться в огляді.

Днями ISW вже повідомляв, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині. Також нещодавно Генштаб у своєму зведенні опосередковано підтвердив просування українських сил на лівий берег Дніпра.