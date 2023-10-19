Херсонщина: морпіхи висадилися на лівий берег?

- Інститут вивчення війни припускає, що морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини. Напередодні у Китаї російський президент Володимир Путін заявив, що ЗСУ почали наступ на Херсонщині. Перед цим російські пабліки писали про активність ЗСУ на цьому напрямку. Що відбувається? І чому стурбовані російські так звані воєнкори? Як триматиметься за ці окуповані місця армія РФ?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Американський президент Джо Байден планує звернення до нації – щодо допомоги у війнах Україні та Ізраїлю. Тим часом Конгрес США так і не зміг визначитися із майбутнім спікером. Німецький канцлер обіцяє Україні зимовий пакет допомоги і обурюється цинізмом Путіна. Аналітики підбивають підсумки візиту Путіна у Китай і Лаврова у Північну Корею: про що вони могли домовитися і чи йдеться про нову зброю.
- Верховна Рада дала старт забороні УПЦ (МП). Депутати схвалили у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Як це діятиме і як коригуватимуть проєкт закону для остаточного голосування? Що далі буде з УПЦ (МП) та її вірянами? Як реагують на рішення в самій організації, у парламенті та на вулицях Києва?
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