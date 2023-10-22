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Хмельниччину вночі атакували «шахеди» – влада повідомила про наслідки

Даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає. Фото ілюстративне

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Shahed атакували Хмельницьку область, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами. Працювали сили ППО», – повідомляє ОВА з посиланням на Тюріна в телеграмі.

За його словами, даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 жовтня російські війська атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Українські військові вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотники Shahed-136/131. У Повітряних силах не уточнюють, де саме були збиті ці повітряні цілі.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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