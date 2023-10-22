Хмельниччину вночі атакували «шахеди» – влада повідомила про наслідки

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Shahed атакували Хмельницьку область, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами. Працювали сили ППО», – повідомляє ОВА з посиланням на Тюріна в телеграмі.

За його словами, даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 жовтня російські війська атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Українські військові вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотники Shahed-136/131. У Повітряних силах не уточнюють, де саме були збиті ці повітряні цілі.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.