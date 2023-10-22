Нічна атака РФ: українські військові знищили три «шахеди» і ракету Х-59

Українські військові вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотники Shahed-136/131, якими Росія вночі атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряну сили ЗСУ.



Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу «Ланцет».

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 жовтня російські війська атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував авіаракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, запустив два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

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У МВС повідомили, що цієї ночі війська РФ обстріляли Харківщину, Донеччину та Херсонщину. На Харківщині через ракетний удар по поштовому терміналу у Новий Коротич загинули 6 людей, 16 поранені.

На Донеччині армія РФ завдала авіаудару по шахті, яка не працює, у місті Торецьк – виникла пожежа, також ракетного удару зазнала Костянтинівка – пошкоджені три приватні будинки.

Херсонщину війська РФ обстріляли двічі – о 00:25 з мінометів Херсон та близько 3:00 з артилерії село Станіслав. Пошкоджені два приватні будинки.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.