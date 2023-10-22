Удар по терміналу «Нової пошти»: в прокуратурі кажуть про 17 постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару сил РФ по терміналу «Нової пошти» в селищі Коротич Харківської області зросла до 17 людей, повідомляє обласна прокуратура.

«Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення», – зазначили в відомстві.

За даними прокуратури, від госпіталізації потерпілий відмовився, йому надана медична допомога.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 16 поранених.

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.