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Кількість постраждалих через удар РФ по приміщенні пошти під Харковом зросла – поліція

Наслідки чергового російського удару по Харкову, 6 жовтня 2023 року. Фото ілюстративне

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по селу Коротич під Харковом зросла до 22 – 6 загиблих і 16 поранених.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 14 поранених.

Як повідомляє Нацполіція, серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років, з травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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