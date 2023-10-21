Атака армії РФ по Харківській області: 6 загиблих та 14 постраждалих – ОВА

Внаслідок ракетної атаки російської армії на Харківщину загинуло 6 людей, кількість постраждалих зросла до 14. Двоє із поранених перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки», – написав місцевий чиновник.

Російські військові ввечері в суботу, 21 жовтня, здійснили ракетний удар по Харківщині, вони влучили крилатою ракетою по терміналу «Нової пошти», повідомив президент Володимир Зеленський.

«Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція», – зазначив він.

У зв’язку з цим, Зеленський заявив, що «потрібно збільшувати тиск на державу-терориста і щодня відповідати на російський терор результатами на передовій».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.