Число поранених через удар РФ по терміналу «Нової пошти» біля Харкова зросло – прокуратура 

Число поранених через російський удар по селу Коротич під Харковом зросло до 17, повідомляє у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.

«Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв заступник начальника управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, усі загиблі є співробітниками «Нової пошти».

«Шестеро людей загинули на місці – це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження», – написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.



Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 16 поранених, серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років.

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.