Число поранених через удар РФ по терміналу «Нової пошти» біля Харкова зросло – прокуратура 

Число поранених через російський удар по селу Коротич під Харковом зросло до 17, повідомляє у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.
«Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв заступник начальника управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, усі загиблі є співробітниками «Нової пошти».
«Шестеро людей загинули на місці – це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження», – написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.
Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 16 поранених, серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років.
Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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