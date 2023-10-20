Гуменюк назвала причини збільшення кількості обстрілів на Херсонщині

Збільшення кількості обстрілів силами РФ на півдні пов’язане з «побоюваннями окупантів щодо просування українських військ», повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її інформацією, ніч проти 20 жовтня минула в південному регіоні «тривожно» – армія РФ продовжувала обстрілювати населені пункти керованими авіабомбами.

«Ворог продовжує застосовувати їх (керовані авіабомби, КАБ – ред.) досить масовано. Якщо за світловий день росіяни використали 15 керованих авіабомб, то вночі довели цей рахунок до 25, тобто 10 авіабомб ще було спрямовано. При цьому концентрація, яку собі дозволяє ворог, очевидно, терористична», – сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що вдень 19 жовтня, сили РФ випустили 10 КАБів по Бериславу та 4 КАБи вночі по населеному пункту Зміївка. За словами речниці, це говорить про те, що «ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру та завдає ударів по цивільному населення».

Гуменюк висловила думку, що інтенсифікація обстрілів на півдні пов’язана з «побоюванням загарбників щодо просування Сил оборони України».

«Вони виправдовують це тією істерією, яку розкрутили в інформаційному просторі, що дуже побоюються просування Сил оборони України на цьому напрямку. Їм вже давно «припікає» Запорізький напрямок, східний напрямок, тепер у них істерія на Херсонського напрямку», – зазначила речниця.