«Погода є на нашому боці», але РФ залишає у Чорному морі ракетоносії – Гуменюк

Росія тримає в Чорному морі два підводні ракетоносії, на борту яких можуть бути вісім ракет «Калібр», повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Погода є на нашому боці. Шторм дуже потужний протягом кількох діб тримається на рівні 4-5 балів – це досить переконливо для Чорного моря. Зараз ворог провів ротацію, не використовуючи надводні кораблі. Вони всі заведені в пункти базування. На чергуванні залишаються два підводних ракетоносія, які можуть бути споряджені до 8 «Калібрами», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.