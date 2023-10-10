Повітряні сили ЗСУ: українські військові вночі знищили 27 БПЛА у трьох областях

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що українські військові вночі знищили 27 безпілотників Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили, у ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України 36 ударними БПЛА.



«Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей« », – йдеться у повідомленні.

Ввечері 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російських БПЛА спочатку у напрямку Одещини, Миколаївщини, а згодом у напрямку Дніпропетровщини.

У соцмережах повідомлялося про звук вибуху в Одесі. Офіційних даних наразі про це немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.