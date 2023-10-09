Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу «шахедів» на півдні

У понеділок ввечері, 9 жовтня, жителів південної України попередили про загрозу атаки «шахедами».

«Рух ворожих БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)! У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У Миколаївській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу.

О 22.36 в Силах оборони Півдня попередили про рух безпілотників армії РФ у напрямку Коблеве.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.