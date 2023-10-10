У Силах оборони півдня розповіли деталі нічної атаки РФ

Під час нічного обстрілу південних регіонів України Росія використовувала тактику «щільної атаки», ударні БПЛА рухалися за складною траєкторією, повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Протягом майже трьох годин ворог дуже щільно атакував кількома групами ударних БПЛА, знову використовувалась тактика щільної атаки – дуже невеликий проміжок часу і велика кількість барижуючих боєприпасів з різних напрямків. Тобто впущені всі вони були з Кримського півострова, але використовували складну траєкторію, барижували різними маршрутами і з різних напрямків заходили на удар», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, логістичні об’єкти регіону, про влучання в які повідомлялося раніше, є поза межами портової інфраструктури.



«На щастя, портова інфраструктура цього разу не постраждала. Але багато логістичних об’єктів є поза межами портової і припортової зони. Вони також пов’язані з забезпеченням життєдіяльності регіону», – додала Гуменюк.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України 36 ударними БПЛА, пуски були із мису Чауда (окупований Крим). 27 «шахедів» українські військові знищили.

Після виходу Москви із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна на півдні України.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.