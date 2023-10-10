На півдні є влучання у логістичну інфраструктуру – Сили оборони про нічну атаку РФ

Сили оборони півдня України повідомили про влучання у логістичну інфраструктуру внаслідок нічної атаки РФ.



Люди не постраждали.



Як інформують Сили оборони півдня у телеграмі, нічна атака РФ тривала протягом майже 3 годин, сили ППО знищили 27 ударних БПЛА: один на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 23 на Одещині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України 36 ударними БПЛА, пуски були із мису Чауда (окупований Крим).

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.