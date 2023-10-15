Сили РФ переключились на нічні удари авіацією, але відчувається «снарядний голод» – Гуменюк

На півдні Україні російські військові вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства, розповіла речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, наразі навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія «ворог тисне на цивільних нічними авіаційними ударами, окрім того, б’є артилерією, втім почав використовувати менше боєприпасів».

«Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати – за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА», – додала Гуменюк.

Вона також зазначила: «На півдні України терористи активно використовують свої БПЛА розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів».