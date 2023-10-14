«Є нові рішення»: Зеленський про допомогу в розмінуванні в Україні

На тижні, що минає, у Хорватії відбулася конференція щодо гуманітарного розмінування в Україні – про це згадав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 жовтня.

За словами Зеленського, майже третина території України забруднена мінами або нерозірваними снарядами.

«Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін. І зараз у Хорватії були учасники конференції – і саме щодо цієї проблеми – понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!» – заявив президент.

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27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві повідомив, що близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими. Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.