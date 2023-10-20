Україна вперше використала ATACMS: британська розвідка оцінила наслідки для сил РФ

Українські військові вперше застосували американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по по аеродромах у Бердянську та Луганську. Ймовірно, «ці атаки вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і наступати на фронті», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка наголошує, що поки не може назвати остаточні втрати РФ після ударів України – «ймовірно, було знищено 9 російських військових вертольотів у Бердянську та 5 – у Луганську».

У розвідці пояснюють, що російські військові використовують Бердянськ як «передову оперативну базу» на півдні України. Також там вважають, що «місто є важливим логістичним вузлом, від якого залежить як наступальна, так і оборонна спроможність РФ».

«Якщо це буде підтверджено, цілком ймовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку», – вважають у Міноборони Британії.

Як зазначається, «компенсувати втрати авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі». Також британські розвідники наголошують на тому, що «втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну».

«Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги», – йдеться у зведенні.

Раніше цього тижня в Білому домі офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS.

За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсон у коментарі журналістам, ракети, які «здатні працювати на радіусі до 165 км», були передані в рамках «постійної підтримки народу України».

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) вдень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони. За їхніми даними, сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.