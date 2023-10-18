Як ATACMS та ABRAMS змінять фронт?

«Ми поки що оплакуємо наших близьких»: ізраїльський волонтер про війну та допомогу армії

У Ізраїлі мобілізували понад 300 тисяч резервістів всього за кілька днів від початку війни. Але з числом солдатів збільшилось і навантаження на державу, тому ізраїльські волонтери взяли на себе роботу закривати деякі потреби військових.