Як ATACMS та ABRAMS змінять фронт?

- США передали Україні близько 20 тактичних ракет ATACMS, пише американська газета The New York Times. Усі вони із найнижчим радіусом дії. І з застереженням – не бити по території Росії. Крім того, Україна отримала від США 31 обіцяний танк ABRAMS. Як усе це змінить фронт? А партизанський рух «АТЕШ» зафіксував переміщення військової техніки армії РФ у Криму. Пов’язують це із втратами російської армії на Запоріжжі та Авдіївському напрямку. Що відбувається?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Суд оголосив вироки колишнім «беркутівцям» у справі про розстріли активістів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Повний текст вироку Святошинського райсуду містився на майже двох тисячах сторінок, справу розглядали з 2016 року, майже рік суд перебував у нарадчій кімнаті. Обвинувачені у цій справі – заступник командира полку «Беркут» та четверо «беркутівців» київської спецроти. Подробиці.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який був однією з вимог МВФ та Євросоюзу щодо майбутнього членства України в ЄС. Йдеться про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (скорочено PEP – від англійського Politically Exposed Person). Як це працюватиме?
- Президент США Джо Байден прибув з візитом до Тель-Авіва. У планах – ознайомитися з планами Ізраїлю щодо військової операції в Секторі Гази. Байден також заявив, що ознайомлений із даними Міністерства оборони США, які підтверджують, що палестинські бойовики, а не Ізраїль, винні в ударі по лікарні в місті Газа.
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