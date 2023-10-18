«Будемо оскаржувати» – прокурор Донський про вирок ексберкутівцям у справі розстрілів на Майдані (відео)

Сторона обвинувачення у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року оскаржуватиме вироки колишнім беркутівцям, оскільки вважає неправильною кваліфікацію злочинів. Про це 18 жовтня після оголошення вироку заявив прокурор Олексій Донський.

«Будемо оскаржувати цей вирок, причому відносно всіх обвинувачених, зокрема й щодо того, кого засудили до довічного позбавлення волі, оскільки тут питання в кваліфікації. Для нас є незрозумілим, що суд визнав трьох осіб винними в умисних вбивствах на Майдані, але при цьому виправдав усіх, в тому числі Янішевського, в терористичному акті. Якщо відбувається вбивство невибіркової кількості беззбройних громадян упродовж тривалого часу, фактично в прямому ефірі, то як ці дії можна оцінювати інакше, ніж як терористичний акт?» – запитує представник обвинувачення.

За словами Олексія Донського, в судах є ще кілька справ «щодо організаторів цих злочинів – найвищого керівництва держави».

«Там і колишній президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Служби безпеки. Ще є кілька справ щодо виконавців, зокрема – це колеги обвинувачених нинішніх, тобто цієї спецроти «Беркуту». І керівника спецроти «Беркуту», який на Інститутській керував їх діями, справа теж у суді», – наголосив прокурор.

Святошинський райсуд Києва 18 жовтня оголосив рішення у справі масових розстрілів активістів 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Щодо ексспівробітників нині розформованої роти спецпризначення «Беркут» суд оголосив такі вироки:

Олегу Янішевському – довічне ув’язнення;

– довічне ув’язнення; Павлу Аброськіну – 15 років позбавлення волі;

– 15 років позбавлення волі; Сергію Зінченку – 15 років позбавлення волі.

Усі троє були звільнені з-під варти в грудні 2019 року в рамках обміну полоненими з Росією.

Сергій Тамтура виправданий за усіма статтями, а Олександр Марінченко, хоч і виправданий за низкою статей, але отримав 5 років позбавлення волі, які вже відсидів у СІЗО.