Майже 10 років розслідування убивств під час Революції гідності: чому так довго і що встановили

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило 4 жовтня 2023 року про завершення розслідування розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду. Звинувачення висунуті тогочасному президенту-утікачу Віктору Януковичу та колишньому керівництву силових відомств України.

Чому так довго тривало розслідування? Чи є підстави вважати його ефективним? Про це Радіо Свобода розпитало Сергія Горбатюка, який у 2014-2019 роках керував розслідуванням «справ Майдану» і очолював управління спецрозслідувань ГПУ – у програмі @Радіо Свобода:

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– Пане Горбатюк, майже 10 років минуло з часу подій Революції гідності, із розстрілу майданівців у лютому 2014 року. Чим пояснити те, що так довго розслідувалися справи? Чи можна це було зробити швидше?

– Слід зазначити, що слідство завершене у 2019 році.

Слідство завершене у 2019 році. Чотири роки знайомилися з матеріалами

З того часу йшла процедура ознайомлення з матеріалами справи. По процедурі заочного судочинства знайомилися адвокати, представники підозрюваних у справі. Але цей процес чотирьохрічний, на моє переконання, досить таки був затягнутий.

Хоча не готовий я сказати, наскільки там суди обмежували строки ознайомлення. Але, на моє переконання, чотири роки явно забагато для ознайомлення з матеріалами цієї справи.

Водночас дійсно слід зазначити, що маємо величезну кількість учасників процесу: і потерпілих, і свідків, і підозрюваних.

Адже ми говоримо саме про злочинні накази. Але ж є участь у вчинені злочинів взяли сотні і сотні правоохоронці, справи по яких розслідуються окремо, відправлялися до суду, починаючи з 2014 року. Вже є перші вироки.

Звичайно, що в таких справах дуже хотілося, щоб все йшло швидше. Але враховуючи кількість і складність злочинів, які були вчинені, кількість задіяних виконавців, строки розслідування не можуть бути короткими.

До того ж, раніше (я теж неодноразово про це розповідав), були і перешкоди в розслідуванні, які також пливали на строки слідства...

Були і перешкоди в розслідуванні, які також пливали на строки слідства

Тобто, об'єктивно ми маємо значну кількість злочинів і слідчих дій, які необхідно було провести, але водночас були і суб’єктивні чинники, без яких, звичайно, слідство рухалося би швидше.

Тим не менше, наразі це є результат, маємо передані до суду результати багаторічного розслідування щодо організаторів і виконавців розстрілів на Майдані 18-20 лютого.

– Пане Горбатюк, але ж усі фігуранти поза межами України? То що дасть судовий процес?

– У випадках, коли підозрювані перебувають в розшуку, в українському законодавстві діє процедура заочного судочинства – in absentia. У цьому випадку слідство проходить і суд без участі підозрюваних, але з участю їхніх захисників.

Тоді виноситься вирок у справі за результатами судового розгляду. Якщо суд визнає зібрані докази достатніми, тоді ці особи визнаються винними у вчиненні злочину. А тоді за вироком здійснюється розшук. Також вирок дозволяє конфісковувати майно злочинців і відшкодовувати шкоду, завдану потерпілим.

Але...головне цього дочекатися.

Бо наше законодавство, наше судочинство працює так, що навіть якщо ми говоримо про справу, яка розглядалася системно, коли призначалися судові засідання із 2016-го року щодо подій 20 лютого стосовно п’яти «беркутівців», то завершення слідства, завершення судового розгляду відбулося лише в минулому році.

...це такий спосіб вивести покарання за межі того, коли суспільство потребує цього покарання для того, щоб ці злочини ніколи більше не вчинялися

Тобто ми говоримо про 7 років. В даному випадку це події не тільки 20-го лютого, це події і 18-го лютого, сотні потерпілих, і в ніч з 18-го на 19-те лютого.

Тому, очікувати вирок у справі щодо організаторів може доведеться ще десятиліття.

На моє переконання, це такий законодавчий спосіб вивести фактично покарання за межі такого, скажімо, коли суспільство потребує цього покарання для того, щоб ці злочини ніколи більше не вчинялися.

А розтягнутість в часі такого процесу вже нівелює потребу суспільства в покаранні винних. І, на жаль, ми маємо таку ситуацію з таким нашим законодавством і судовим розглядом.

Тут ще слід зазначити те, про що я неодноразово казав, що абсолютно є недосконале законодавство про заочне судочинство, яке містить величезну кількість зачіпок для того, щоб адвокати могли звертатися в Європейський суд з прав людини і визнавати судовий процес таким, що проведений з порушенням прав. І не вживали заходів для того, щоб дійсно цю процедуру зробити такою, щоб, з точки зору саме захисту прав підозрюваних, саме по процедурі розгляду справи, щоб не було можливості адвокатам звертатися.

Це законодавство не вдосконалене. І, на жаль, тривалий процес ми отримуємо. Не зрозуміло, коли буде вирок. Але і після вироку залишається шанс у цих підозрюваних оскаржувати це рішення в Європейському суді і отримати позитивний результат, на жаль.

– Пане Горбатюк, а чи, на вашу думку, всі фігуранти справи враховані? Тому що ось у чаті нас питають, чи пан Татаров є фігурантом справи? З тих, кого ми озвучували в ефірі: чи всі, на вашу думку враховані? Що вам відомо про тих, кому зараз висунутий обвинувальний акт?

– Знову ж повторюся, що це питання стосується саме організаторів цим злочинів, тих, хто віддавав злочинні накази. Слідство щодо них завершене по всіх епізодах встановлених слідством щодо злочинів, вчинених 18-20 лютого... По подіях стосовно керівника СБУ в Києві і в Київській області про штурм в ніч з 18-го на 19-те лютого і так далі. Таких справ було десятки.

...до 30-ти слідчих міністерства внутрішніх справ, також десь 20 прокурорів, приблизно стільки ж суддів притягалися до кримінальної відповідальності

Водночас дійсно є справи і такий сегмент розслідування, що стосується залякування протестувальників, незаконного затримання, арештів, притягнення до кримінальної відповідальності.

По них, коли я ще займався цим розслідуванням, десь до 30-ти слідчих міністерства внутрішніх справ, також десь 20 прокурорів, приблизно стільки ж суддів притягалися до кримінальної відповідальності.

І розслідування далі триває.

Знову ж таки не знаю на теперішній час, скільком із них повідомлено про підозру, але в тому слідстві досліджувалися особи, які організовували це все.

Слідство мало дані, що це слідчі не з власної ініціативи робили це все, вони отримували наказ зверху.

І відповідно, що в розслідування фігурувало керівництво, перевірялося на причетність до злочинів, керівництво зокрема Головного слідчого управління, в якому на той час працював Татаров.

Але на якому етапі зараз це розслідування? Чи зібрані докази, чи отримані? Мені невідомо.